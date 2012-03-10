Кто возглавит Всемирный банк?

В списке кандидатов на пост главы Всемирного банка от США входят гендиректор Pepsi Индра Нууи, посол США в ООН Сюзан Райс, бывший руководитель совета по экономике при президенте США Ларри Саммерс и глава комитета по международным отношениям сената США Джон Керри, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации Барака Обамы.

Традиционно главой Всемирного банка назначается кандидат от США, в то время как руководителем МВФ выбирается представитель Европы, замечает Газета.ру.

Керри, который был соперником Джорджа Буша-младшего на выборах президента США в 2004 году, заявил через своего представителя, что не заинтересован в этой работе и с ним по поводу этой должности никто не консультировался.

Страны БРИКС в последние месяцы заявляли о необходимости завершения практики назначения главами Всемирного банка кандидатов от США. В этой связи наблюдатели отмечают, что если Барак Обама предложит в руководители ВБ главу Pepsi Индру Нууи, которая родилась в Индии, то она может в известном смысле оказаться компромиссной фигурой.