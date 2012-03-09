Активистку FEMEN выслали из России

Активистка FEMEN Ирина Фомина, арестованная за антипутинскую акцию на избирательном участке в Москве, депортирована из России после пяти суток административного ареста. Она была отправлена несколько часов назад рейсом "Москва-Киев".

Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ со своей стороны сообщила, что И.Фомина "включена в список лиц, чье пребывание в России нежелательно".

Анна Деда и Оксана Шачко, получившие большие сроки, пока остаются на территории РФ.

ФМС объявила о намерении депортировать украинок еще 5 марта. Движение отреагировало на это следующим заявлением: "FEMEN намерен перенаправить невъездных активисток на европейское направление, а российский фронт - подкрепить новым активом, еще более хитрым и дерзновенным", - цитирует Лента.ру.