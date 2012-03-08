Протест украинских активисток в Стамбуле закончился арестом

В Стамбуле полиция задержала четверых активисток украинского женского движения Femen.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Femen.

Активистки были задержаны 8 марта во время устроенной ими акции «солидарности с женщинами в странах мусульманского востока».

Как отметили в Femen, цель этой акции - привлечь внимание мировой общественности к «ужасам азиатской глубинки, где ежедневно беззащитные женщины подвергаются бесчеловечным издевательствам». «Поводом для расправы может стать невинное знакомство со сверстником, отказ от замужества, желание получить светское образование», - говорится в сообщении.

Активистки Femen потребовали от правительств мусульманских стран Южной Азии признать факты геноцида над женщинами, обнародовать все его случаи и жестоко наказать виновных.

«В данный момент активистки Femen находятся в руках стамбульской полиции, связи с ними нет», - отмечается в сообщении.