Полиция Москвы "эвакуировала" альтернативный штаб подсчета голосов

Полиция вынудила всех людей покинуть альтернативный штаб подсчета голосов в центре Москвы. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев.

По его словам, полицейские мотивировали свое требование тем, что в клубе «Сквот» на улице Рождественка, где расположен штаб, якобы заложена бомба.

Независимый от Центризбиркома центр подсчета голосов создавался Лигой избирателей вместе со «Справедливой Россией» и Компартией, сначала его хотели разместить в кафе рядом со зданием ЦИК (недалеко, на Лубянской площади), но оттуда его выселили еще раньше под тем предлогом, что это - «режимная» территория .

Напомним, сегодня в России проходят выборы президента. Наблюдатели сообщают о достаточно многих нарушениях.