Полиция Москвы "эвакуировала" альтернативный штаб подсчета голосов

18:35, 04 марта 2012
Мир
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Сначала штаб хотели разместить в кафе рядом со зданием ЦИК (недалеко, на Лубъянской площади), но оттуда его выселили еще раньше

Полиция вынудила всех людей покинуть альтернативный штаб подсчета голосов в центре Москвы. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев.

По его словам, полицейские мотивировали свое требование тем, что в клубе «Сквот» на улице Рождественка, где расположен штаб, якобы заложена бомба.

Независимый от Центризбиркома центр подсчета голосов создавался Лигой избирателей вместе со «Справедливой Россией» и Компартией, сначала его хотели разместить в кафе рядом со зданием ЦИК (недалеко, на Лубянской площади), но оттуда его выселили еще раньше под тем предлогом, что это - «режимная» территория .

Напомним, сегодня в России проходят выборы президента. Наблюдатели сообщают о достаточно многих нарушениях.

 

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