Генсек ООН обвинил власти Сирии в преступлениях

Это заявление прозвучало после того, как Красному Кресту не позволили доставить гуманитарную помощь в наиболее пострадавший от обстрелов район Баба-Амр сирийского города Хомс, несмотря на то, что ранее правительство Сирии дало на это разрешение.

Остановка колонны МККК усиливает подозрения сирийской оппозиции, что правительство пытается замести следы массовых убийств.

Пан Ги Мун выразил обеспокоенность сообщениями о возможных казнях и пытках в отношении мирного населения Хомса.

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Якоб Келленбергер заявил, что задержка гуманитарной помощи неприемлема.