Румынию и Болгарию не приняли в Шенген

02:16, 02 марта 2012
Мир
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Голландия заблокировала заявку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заблокировал заявку Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому соглашению, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Причиной отказа Амстердама допустить указанные страны в безвизовую зону названа незавершенность реформ.

В частности, М.Рютте указал на высокий уровень коррупции и организованной преступности, а также отсутствие надлежащей системы правоохранительных органов и органов юстиции. Помимо Нидерландов отказ в присоединении двух стран к Шенгенскому соглашению поддержала Финляндия.

Шенгенское соглашение - договор, который объединяет большинство стран Западной Европы и предусматривает отмену паспортно-визового контроля. Для присоединения государства к данному соглашению необходимо одобрение всех уже состоящих в нем участников.

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