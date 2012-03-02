Румынию и Болгарию не приняли в Шенген

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заблокировал заявку Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенскому соглашению, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Причиной отказа Амстердама допустить указанные страны в безвизовую зону названа незавершенность реформ.



В частности, М.Рютте указал на высокий уровень коррупции и организованной преступности, а также отсутствие надлежащей системы правоохранительных органов и органов юстиции. Помимо Нидерландов отказ в присоединении двух стран к Шенгенскому соглашению поддержала Финляндия.



Шенгенское соглашение - договор, который объединяет большинство стран Западной Европы и предусматривает отмену паспортно-визового контроля. Для присоединения государства к данному соглашению необходимо одобрение всех уже состоящих в нем участников.