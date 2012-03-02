Путин пояснил суть договоренностей с Медведевым

Премьер-министр РФ Владимир Путин пояснил, что договаривался с президентом Дмитрием Медведевым не меняться местами, а идти на выборы главы государства тому, у кого выше рейтинг.

"Мы в свое время с господином Медведевым договаривались о том, что кто-то из нас может баллотироваться на должность президента. Но мы это будем делать - или я, или он - только в том случае, если увидим, что результаты нашей работы позволяют нам пойти на выборы или мне, или ему", - сказал Путин на встрече с зарубежными журналистами.

"И дело не в конце прошлого года. Дело в том, что на протяжении всех этих четырех лет рейтинг вашего покорного слуги был всегда немножко выше. В целом здесь тоже нет ничего необычного, потому что за предыдущие восемь лет моего президентства, как вы знаете, число бедных в два раза сократилось, уровень доходов населения вырос в 2,4 раза в реальном выражении", - цитирует РИА Новости.

Во встрече с Путиным участвовали главные редакторы японской газеты "Асахи Симбун" Ёсибуми Вакамия, французской "Монд" Сильви Кауффманн, итальянской "Репубблика" Эцио Мауро, канадской "Глоб энд мэйл" Джон Стэкхаус, британской "Таймс" Джеймс Хардинг, немецкой "Хандельсблатт" Габор Штайнгарт.