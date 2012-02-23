Российский газ обойдется Польше на 100 долларов дороже

Входящая в Европейский Союз Польша в текущем году должна оплатить поставку более 10 млрд. кубометров российского газа по цене более 500 долларов за тысячу кубометров, что на 100 долларов дороже средней прогнозируемой "Газпромом" цены топлива для ЕС в 2012 году.

Об этом в среду пишет польская Gazeta Wyborcza, отмечая, что два года назад тысяча кубометров российского газа обходилась полякам на 65 долларов дороже, чем Германии.

"Сейчас эти диспропорции еще больше, несмотря на то, что Польша - после Германии и Италии - является третьим крупнейшим импортером газа из России в Евросоюзе", - пишет издание.

Газета напомнила, что практически монопольный поставщик газа в Польшу российский "Газпром" на прошлой неделе сообщил о снижении цены на 10% ряду своих клиентов на его главном экспортном рынке в Евросоюзе, но в их число не вошла польская государственная компания PGNIG.

Вице-глава польской компании Михал ШУБСКИ, слова которого приводит газета, заявил, что россияне отказываются вести конструктивные переговоры о цене газа, которые в апреле прошлого года инициировали поляки.

"Трудно говорить о диалоге, когда мы высылаем письмо, в котором на 18 страницах описана наша позиция, а получаем в ответ полстранички, где нету контраргументов по сути", - сказал он.

"Коронный аргумент - это то, что мы почти весь газ покупаем на Востоке. Только это не аргумент, а скорее форма шантажа", - добавил он.

Gazeta Wyborcza также отметила, что победа PGNІG в ценовом споре с "Газпромом" в международном трибунале обяжет российского монополиста пересчитать оплату поставленного газа в Польшу с момента, когда поляки инициировали переговоры об изменении цены - с апреля 2011 года.

Пресс-служба PGNIG отказалась предоставить УНИАН дополнительную информацию об иске компании против "Газпрома", объяснив это вопросами конфиденциальности.

Напомним, "Газпром" определил среднегодовую цену на газ для Европы в 415 долларов за тысячу кубометров

Как сообщал УНИАН, 20 февраля PGNІG официально подала иск на "Газпром" в Международный трибунал в Стокгольме, требуя пересмотра цены, в частности, по неофициальным данным, ее снижения на 10%.

Справка УНИАН. В 2009 году Польша, которая ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, была вынуждена начать переговоры с "Газпромом" об увеличении газовых поставок из-за того, что швейцарский трейдер "РосУкрЭнерго" перестал выполнять контракт, предусматривающий поставку около 2,3-2,5 млрд. кубометров газа в год.

Полякам удалось заключить новый контракт с россиянами только осенью 2010 года, но практически сразу власти заявили о начале переговоров о снижении цены поставляемого топлива.

По данным PGNIG, доля поставок российского газа в импорте в 2010 году в Польшу выросла до почти 90% с менее 70% в 2008 году.

Данные за 2011 год еще не опубликованы на официальном веб-сайте компании.