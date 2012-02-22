Обнародованы списки резервистов КГБ

Сайт, на котором опубликован полный список бывших резервных служащих КГБ в Литве, был заблокирован из-за большого наплыва пользователей.



Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в списке, представленном Центром исследования геноцида и сопротивления граждан Литвы, - 238 фамилий резервистов КГБ, в основном, младших офицеров, в свое время состоявших в резерве Комитета государственной безопасности Литовской ССР. Среди них и известные люди - например, бывший глава МИДа Литвы Антанас Валёнис. Ранее сообщалось, что по данным Госархива Литвы, в резерве советских спецслужб числится около 420 человек.



В 2010 году парламент Литвы обязал Центр исследований предать огласке архивные документы КГБ и тем самым завершить процесс люстрации в стране, проявив уважение к тем, кто пострадал от действий репрессивных советских структур. Однако есть немало и противников обнародования таких документов, они считают, что это раскалывает общество и дает пищу для спекуляций.



Решено, что на сайте www.kgbveikla.lt - который после опубликования последних данных "завис" от обилия посетителей и работу которого специалисты обещают вскоре наладить - не будут предавать огласке фамилии признавшихся в сотрудничестве с советскими спецслужбами (таких около полутора тысяч), а также документы, касающиеся личной жизни граждан.