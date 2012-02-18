В Китае во время концерта рухнула трибуна стадиона

Более 70 человек пострадали при обрушении трибуны стадиона во время концерта в городе Чунцин на юго-западе Китая.

Как передает РИА «Новости», вчера вечером на концерте поп-певицы ВАН Фэй на стадионе сломались металлические подпорки одного из помостов, на котором находились зрители. Зрители, упавшие с высоты, по разным данным, от одного до полутора метров, получили различные травмы. Концерт был прекращен.

Всего к утру субботы, по данным агентства Чжунго синьвэнь, за медицинской помощью обратились более 70 человек, у четверых из них обнаружены переломы. Остальные пострадавшие отделались ушибами, ссадинами и растяжениями связок.