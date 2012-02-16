США предложат кандидата на пост главы Всемирного банка, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гайтнер, передает Reuters.

"Крайне важно, чтобы руководство Всемирного банка оставалось сильным и эффективным, - отметил он, добавив: В ближайшее время США предложат своего кандидата, обладающего необходимым опытом и всеми качествами для того, чтобы помочь развитию данного учреждения".

Ранее глава ВБ Роберт Зеллик объявил, что уйдет в отставку 30 июня, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Р.Зеллик занимал пост главы банка пять лет. За это время организация оказала рекордную финансовую помощь развивающимся странам в размере 247 млрд долл. Кроме того, банк провел первое общее увеличение капитала за 20 лет.

ВБ - один из источников финансовой и технической помощи развивающимся странам мира. Он состоит из двух организаций развития, принадлежащих 187 странам - членам МБРР и МАР. Цель МБРР - сокращение масштабов бедности в странах со средним уровнем дохода и в кредитоспособных странах с низким уровнем дохода, в то время как внимание МАР сосредоточено на беднейших странах мира.