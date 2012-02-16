США предложат кандидата на пост главы Всемирного банка
Сообщил министр финансов
США предложат кандидата на пост главы Всемирного банка, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гайтнер, передает Reuters.
"Крайне важно, чтобы руководство Всемирного банка оставалось сильным и эффективным, - отметил он, добавив: В ближайшее время США предложат своего кандидата, обладающего необходимым опытом и всеми качествами для того, чтобы помочь развитию данного учреждения".
Ранее глава ВБ Роберт Зеллик объявил, что уйдет в отставку 30 июня, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Р.Зеллик занимал пост главы банка пять лет. За это время организация оказала рекордную финансовую помощь развивающимся странам в размере 247 млрд долл. Кроме того, банк провел первое общее увеличение капитала за 20 лет.
ВБ - один из источников финансовой и технической помощи развивающимся странам мира. Он состоит из двух организаций развития, принадлежащих 187 странам - членам МБРР и МАР. Цель МБРР - сокращение масштабов бедности в странах со средним уровнем дохода и в кредитоспособных странах с низким уровнем дохода, в то время как внимание МАР сосредоточено на беднейших странах мира.