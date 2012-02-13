В Индии подорвали автомобиль израильского дипломата

В Индии и Грузии пытались взорвать автомобили израильских дипломатов.

Как передает РИА «Новости»,сегодня на улице Нью-Дели прогремел взрыв, в результате которого был поврежден автомобиль Посольства Израиля в Индии, один человек ранен.

Как сообщают израильские СМИ, взрывное устройство было заложено под автомобиль военного атташе израильского посольства. Инцидент произошел на следующий день после четвертой годовщины убийства одного из лидеров ливанского движения "Хезболлах" Имада Мугния.

Кроме того, сегодня утром гражданин Грузии, который работает водителем в Посольстве Израиля в Тбилиси, обнаружил взрывное устройство на автомобиле и вызвал полицию, устройство обезврежено.