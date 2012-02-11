S&P понизило кредитный рейтинг Египта

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Египта на одну ступень - с "В+" до "В" - с "негативным" прогнозом, сообщается на сайте S&P.

Как уточняется в пресс-релизе агентства, опубликованном Reuters, поводом для снижения рейтинга стало отсутствие позитивных изменений в экономике Египта. Аналитики отметили, что на фоне политической нестабильности продолжается отток капитала, растут финансовые риски в связи с резким спадом иностранных инвестиций.

Центробанк, пытаясь подержать курс местной валюты в условиях высокой инфляции, распродал большую часть золотовалютных резервов. Тогда как в начале прошлого года резервы находились на уровне в 36 миллиардов долларов, в конце нынешнего января показатель упал до 16 миллиардов.