Баннер «Путин, уходи» продержался возле стен Кремля больше часа

Баннер "Путин, уходи", вывешенный напротив Кремля активистами движения "Солидарность", был снят сотрудниками полиции более часа спустя. Об этом написал в своем твиттере фотограф Митя АЛЕШКОВСКИЙ, ставший случайным свидетелем произошедшего.

Полотно площадью 140 квадратных метров было вывешено оппозиционными активистами около полудня на Софийской набережной, дом 34, строение 1. Подробности акции опубликовал в своем Живом журнале один из лидеров "Солидарности" Илья ЯШИН, напоминает Лента.ру.

"Поднимались по пожарной лестнице, монтировали баннер высоко и дико замерзли. Но справились буквально за 15 минут, после чего благополучно эвакуировались с места проведения акции", - рассказал оппозиционер.

И.ЯШИН также пояснил, почему баннер был вывешен именно напротив Кремля, а не напротив Белого дома, где располагается рабочее место Владимира ПУТИНА. "В.Тин как был, так и остается хозяином Кремля. И именно он является конструктором и идеологом политической системы, уничтожившей в стране конкуренцию", - написал И.ЯШИН.

Он сообщил, что таким образом оппозиционеры хотели напомнить о шествии "За честные выборы" 4 февраля.

В полиции заявили, что по факту появления баннера начата проверка.

Протестный баннер был выполнен из материи желтого цвета. На нем был изображен схематичный портрет главы правительства РФ, перечеркнутый крестом.