Напротив Кремля повесили баннер «Путин, уходи» (фото)

На одном из домов рядом с московским Кремлем неизвестные вывесили баннер с надписью "Путин, уходи" на желтом фоне, передает Лента.ру.

Фотографии баннера одновременно в своих твиттерах опубликовали корреспондент "Эха Москвы" Ирина ВОРОБЬЕВА, а также фотографы Илья ВАРЛАМОВ и Митя АЛЕШКОВСКИЙ.

Баннер с надписью "Путин, уходи" размещен поверх рекламного щита на доме по адресу Софийская набережная, 34, стр. 1. Помимо текста, на нем схематично изображен портрет лидера "Единой России" и премьер-министра РФ В.ПУТИНА, который перечеркнут крест-накрест.

В сообществе движения "Солидарности" говорится, что баннер в центре Москвы повесили активисты этого движения. Среди участников акции был Илья ЯШИН.

Как рассказал оппозиционер "Газете.ру", площадь баннера составляет 140 квадратных метров. По его словам, это самое большое полотно в "протестной истории России". Он отметил, что акция заняла не более двадцати минут, и полиция приехать не успела.

UPD. Баннер "Путин, уходи", вывешенный напротив Кремля активистами движения "Солидарность", был снят сотрудниками полиции более часа спустя.