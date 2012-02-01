Белорусской оппозиции не удалось договориться между собой

Коалиции «шести» не удалось договориться о позиции по участию в парламентских выборах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, пресс-конференция, на которой ожидалось, что лидеры коалиции объявят о подписании декларации «Об общественной дискуссии о целях и формах участия белорусской оппозиции в выборах 2012 года» была назначена 31 января на 11.00. Но затем ее перенесли на 12.00.

Затем представители коалиции «шести» удалились в отдельную комнату, где в течение получаса совещались. После этого журналистам сообщили, что согласовать позиции не удалось.

Как заявил журналистам сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Виталий РЫМАШЕВСКИЙ, текст декларации был подготовлен движением «За свободу», но согласован не со всеми участниками коалиции.

В свою очередь, зампредседателя движения «За свободу» Юрий ГУБАРЕВИЧ сообщил, что именно этот текст ранее обсуждался на заседаниях коалиции. В итоговом варианте, по его словам, стали более четко прописаны положения об условиях, которые выдвигаются властям, а также о снятии кандидатов в депутаты перед досрочным голосованием.

Как подчеркнул Ю.ГУБАРЕВИЧ, декларацию готовы были подписать все участники коалиции, кроме БХД.

Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий ЛЕБЕДЬКО заявил, что участники коалиции попробуют провести новый раунд переговоров и все-таки согласовать текст декларации.

Справка УНИАН. В коалицию «шести» входят Объединенная гражданская партия (ОГП), Партия БНФ, Белорусская партия левых «Справедливый мир», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), движение «За cвободу» и гражданская кампания «Говори правду!».