Нашли тело 17-го погибшего в крушении Costa Concordia

Водолазы, ведущие поисковые работы на затонувшем круизном лайнере Costa Concordia, обнаружили тело еще одного погибшего в результате крушения судна, сообщают итальянские СМИ.

Тело женщины было обнаружено на шестой палубе судна. Таким образом, число погибших в аварии возросло до 17 человек, отмечает РИА «Новости».

Поисковая операция на лайнере продолжается, однако работы по откачке топлива в субботу приостановлены из-за волнения на море.

Лайнер Costa Concordia потерпел крушение в ночь на 14 января в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской Тосканы. На борту судна находились более 4,2 тысячи человек, в том числе 37 украинцев. До сих пор еще около 20 человек считаются пропавшими без вести.