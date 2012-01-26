Путин насчитал 4 миллиона нелегальных мигрантов

В России около 4 млн. мигрантов работают нелегально.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на расширенном заседании коллегии Федеральной миграционной службы России.

«По информации Федеральной миграционной службы, на территории страны находится порядка 9,2 млн. иностранцев, из них, по оценкам, порядка 4 млн. человек хотя и встали на миграционный учёт, но работают нелегально», - сказал В.ПУТИН и добавил: «Хорошо, если работают, а ведь есть и другие способы зарабатывать деньги!».

По его словам, такая ситуация создает поле для злоупотреблений, коррупции, нарушения прав людей, организованной и бытовой преступности, а также деформирует российский рынок труда и создаёт почву для межэтнических конфликтов.

При этом он подчеркнул, что Россия не собирается закрываться от кого бы то ни было, отгораживаться.

В.ПУТИН считает, что необходимо на порядок усилить требования к качеству миграционной политики, включая регулирование трудовой миграции.

Он напомнил, что во время кризиса Россия сократила квоты для иностранной рабочей силы, к чему с пониманием отнеслись странах СНГ.

По его словам, сегодня экономика растёт, ёмкость рынка труда увеличивается, и без привлечения трудовых ресурсов из-за границы экономике не обойтись.

Он напомнил, что власти РФ серьёзно упростили порядок выдачи разрешений на работу для иностранных специалистов высокого уровня.

В.ПУТНИ считает, что в целом в сфере трудовой миграции нужно переходить на более чёткие правила, удобные и необременительные для законопослушных людей. По его мнению, нужно сделать более внятными процедуры постановки на миграционный учёт, выдачи разрешений на проживание и работу, и там, где это возможно, применять электронный формат предоставления таких услуг.