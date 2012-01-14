Республиканцы ответили Обаме: "Поздно"

Президент США Барак Обама раскрыл перед Конгрессом детали своего плана по упорядочению правительства США. Этот проект, по его словам, позволит сократить расходы и сэкономить миллиарды долларов.

Американский президент сравнил администрацию с устаревшим бюрократическим лабиринтом, в котором более 12 учреждений занимаются по одиночке вопросами продовольственной безопасности.

Он предлагает объединить несколько департаментов, создав один, который будет заниматься вопросами американского бизнеса, экспорта и торговли.

Предложения главы государства должны быть одобрены конгрессом, что, как отмечают корреспонденты Би-би-си, может оказаться нелегким делом в год проведения президентских выборов. Республиканцы в Сенате уже выразили удивление, что подобная мысль пришла в голову президенту так поздно.

"После того, как он (Обама) санкционировал одно из самых значительных увеличений аппарата правительства в истории, и спустя год после того, как он говорил об этой проблеме в обращении к конгрессу, любопытно увидеть, что президент, наконец, признал, что Вашингтон вышел из-под контроля. И хотя мы впервые узнали о данном предложении сегодня утром из средств массовой информации, мы, конечно, внимательно его изучим после того, как Белый дом предоставит нам детали того, что он хочет сделать", - заявил журналистам пресс-секретарь лидера республиканского меньшинства сената Митча Макконнелла Дон Стюарт.