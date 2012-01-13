В Италии 350 тысяч потерявших работу иммигрантов могут депортировать

В Италии 350 тысяч иммигрантов, потерявших работу, могут столкнуться с риском депортации, передает Радио «Свобода».

В настоящее время у 600 тысяч трудовых мигрантов в Италии истек срок действия вида на жительство, который подлежит продлению. По оценкам благотворительной организации католической церкви Caritas, до 350 тысяч мигрантов потеряли работу в связи с экономическим кризисом и сталкиваются со значительными трудностями в процессе поиска нового места работы.

В соответствии с итальянским законодательством, для продления вида на жительство мигранты имеют в распоряжении 6 месяцев и, при отсутствии трудоустройства, должны покинуть территорию Италии. По мнению представителей Caritas, существует реальная опасность депортации из Италии 350 тысяч оставшихся без работы трудовых мигрантов, или их фактического перехода на нелегальное положение.

Министр по делам интеграции и международного сотрудничества Италии Андреа РИККАРДИ заявил о намерении правительства в ближайшее время принять специальное постановление о продлении до одного года срока поиска мигрантами нового места работы и, соответственно, их пребывания на территории Италии.