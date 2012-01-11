Власти Ирана запретили слово "доллар"

Власти Ирана нашли оригинальный способ борьбы с валютным кризисом, разворачивающимся в стране на фоне ужесточения международных санкций. Наряду с традиционными интервенциями ЦБ и ограничением продажи иностранной валюты, гражданам теперь запрещено упоминать ненавистные доллары. Запрет действует негласно и касается SMS.

Местные жители с изумлением обнаружили, что SMS, содержащие слова "доллар" и "иностранная валюта", просто не доходят до адресатов. При этом те же самые сообщения, но без "плохих" слов, отлично доставляются с телефона на телефон, передает Reuters.

Проблемы с валютой Иран начал испытывать с начала этого года. На минувшей неделе курс иранского риала потерял 20% по отношению к доллару - и это несмотря на интервенции в размере 200 млн долл., проведенные на торгах 4 января местным ЦБ.

Данные меры были предприняты после провала местной валюты с 13,5 тыс. риалов до 18 тыс. риалов за доллар, что заставило Центробанк вмешаться и установить фиксированный курс американской валюты на уровне 14 тыс. риалов. Одновременно для граждан был вдвое снижен лимит покупки наличных долларов при выезде за рубеж - до 1 тыс. долл.

Власти Ирана утверждают, что видимых причин для ослабления курса нет, а те колебания, которые происходят, являются следствием психологического давления на участников рынка. В Тегеране уверяют, что обострение ситуации вокруг страны и ужесточение международных санкций либо совсем не влияют на экономику страны, либо их влияние весьма ограничено, отмечает РосБизнесКонсалтинг.



