Двое израильтян и украинец обвиняются в контрабанде оружия в Египет

Генпрокуратура Египта предъявила двум гражданам Израиля арабского происхождения и украинцу обвинения в контрабанде оружия, сообщило в понедельник египетское агентство МЕНА.

Арестованные предстанут перед судом в Египте, их вероятный сообщник будет объявлен в розыск.

Израильтянин был задержан в приграничном египетском городе Таба. В деревянном ящике, который он перевозил, сотрудники таможни обнаружили винтовку и патроны к ней.

По данным прокуратуры, незаконный груз предназначался для украинца, который на постоянной основе проживал в Египте и был занят в туристическом секторе.

Дата начала суда пока не называется.