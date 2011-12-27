Двое израильтян и украинец обвиняются в контрабанде оружия в Египет
00:33, 27 декабря 2011Мир
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В ящике обнаружили винтовку
Генпрокуратура Египта предъявила двум гражданам Израиля арабского происхождения и украинцу обвинения в контрабанде оружия, сообщило в понедельник египетское агентство МЕНА.
Арестованные предстанут перед судом в Египте, их вероятный сообщник будет объявлен в розыск.
Израильтянин был задержан в приграничном египетском городе Таба. В деревянном ящике, который он перевозил, сотрудники таможни обнаружили винтовку и патроны к ней.
По данным прокуратуры, незаконный груз предназначался для украинца, который на постоянной основе проживал в Египте и был занят в туристическом секторе.
Дата начала суда пока не называется.
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