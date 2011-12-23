В Москве подожгли офис "Единой России"

В Москве подожгли офис партии "Единая Россия". Информация об этом появилась на сайте движения московских анархистов "Черная Герилья". Там же было выложено видео поджога.

Из сообщения анархистов следует, что поджог был осуществлен в ночь на 22 декабря. При этом авторы сообщения подчеркивают, что офис находится в нежилом помещении, и "поэтому поджог не угрожал жизни мирных жителей".

На видео видно, как в темноте человек кидает в зарешеченное окно бутылку с зажигательной смесью, после чего в помещении виден взметнувшийся столб огня. На стене над окном видна вывеска "Единая Россия".

В правоохранительных органах РосБизнесКонсалтингу подтвердили, что в этом здании действительно располагается офис "Единой России", однако там же снимают помещение еще несколько организаций, в том числе и совет ветеранов. И именно в окно совета ветеранов, по данным полиции, и попал "коктейль Молотова". Офис единоросов тем не менее получил повреждения во время тушения пожара – его подтопило.

Ранее в декабре уже был зафиксирован случай нападения на офисы "Единой России" в Москве. Десять дней назад неизвестные разбили окна офиса партии в Новогиреево и написали на стенах краской: "Жулики и воры. Долой тоталитаризм"



