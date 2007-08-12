В центре Парижа грабители устроили перестрелку с полицейскими

Ожесточенная перестрелка между грабителями и полицейскими произошла в воскресенье на рассвете возле ночного клуба в центре Парижа, сообщила радиостанция "Франс-Инфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, около 05.00 утра трое или четверо грабителей в масках, вооруженные автоматами Калашникова, вошли в здание ночного клуба. Угрожая оружием, они заставили гардеробщика выдать выручку в размере около тысячи евро, после чего направились к выходу, но на улице столкнулись с полицейским патрулем.

Грабители без раздумий пустили в ход оружие, сделав несколько десятков выстрелов, полицейские открыли ответный огонь. Однако налетчикам все же удалось скрыться на поджидавшем их автомобиле.

В результате перестрелки пострадала случайная прохожая, на свою беду оказавшаяся рядом с местом происшествия. Молодая женщина получила ранение в спину и была доставлена в одну из парижских клиник, где ей сделана операция. По словам медиков, ее жизнь находится вне опасности.