Мать приговоренного к расстрелу просит Лукашенко о помиловании

Мать Владислава КОВАЛЕВА, приговоренного к смертной казни по делу о теракте в минском метро, передала прошение в приемную Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО о помиловании своего сына.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, текст своего прошения Любовь КОВАЛЕВА зачитала журналистам по дороге к резиденции А.ЛУКАШЕНКО.

В своем обращении Л.КОВАЛЕВА сообщает, что одна воспитывала сына и дочь.

«Никто никогда не мог упрекнуть меня в том, что я недостойно воспитала своих детей. Я уверена в том, что мой сын не мог совершить то чудовищное преступление, за которое его осудили», - пишет она.

Обращаясь к Президенту Беларуси, Л.КОВАЛЕВА отмечает: «Не оценивая приговор суда в отношении моего сына, я прошу Вас вспомнить, что в истории Беларуси бывали случаи, когда невиновных приговаривали к расстрелу и только через несколько лет находили настоящего преступника».

Мать приговоренного к расстрелу также просит ввести мораторий на смертную казнь, показав таким образом, что Беларусь - цивилизованное государство.

Передав и зарегистрировав прошение, Л.КОВАЛЕВА сообщила, что собирается попасть на личный прием к Президенту Беларуси, но записаться на него необходимо в письменном виде.

После этого мать приговоренного к расстрелу отправилась в Верховный суд Беларуси и передала судье Верховного суда Александру ФЕДОРЦОВУ, который председательствовал в судебном процессе, заявление с просьбой предоставить ей свидание с сыном. Такое свидание предусмотрено законом.

Как сообщалось, 30 ноября Верховный суд Белоруссии приговорил В.КОВАЛЕВА и Дмитрия КОНОВАЛОВА к расстрелу за организацию теракта 11 апреля этого года в минском метро, в результате которого погибли 15 человек. Приговор обжалованию не подлежит, теперь осужденные могут рассчитывать только на помилование со стороны Президента Беларуси.