Сыну Каддафи отрежут пальцы

Сыну бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфу аль-Исламу требуется операция, чтобы удалить омертвелые ткани с нескольких пальцев, сообщает Reuters со ссылкой на осмотревшего его врача.



По словам медика, большой и указательный пальцы правой руки Сейфа аль-Ислама Каддафи были оторваны на уровне средней фаланги и находятся в плохом состоянии: раны покрыты гангренозными тканями и из них выделяется гной. Врач заявил, что требуется ампутация части пальцев с поврежденной тканью. В то же время состояние еще одного поврежденного пальца Сейфа аль-Ислама Каддафи не вызывает опасений.



Медик заявил, что пальцы были оторваны в результате взрыва, исключив таким образом высказанную версию о том, что пальцы Сейфу аль-Исламу Каддафи обрубили задержавшие его люди.



Как сообщалось ранее, после поимки сына Каддафи выяснилось, что у него повреждены несколько пальцев правой руки. Как тогда рассказал младший Каддафи, он получил увечья несколько недель назад в результате авиаудара НАТО. Насколько серьезны повреждения, не уточнялось.



По словам врача, он бы удалил омертвелые ткани с пальцев Сейфа аль-Ислама Каддафи в ближайшее время, если бы того перевезли в больницу. Власти города Зинтана, где находится сын бывшего лидера джамахирии, однако опасаются, что в случае перевода в больницу Сейфа аль-Ислама Каддафи попытаются убить.



Сейф аль-Ислам Каддафи, напоминает Лента.ру, был задержан на юге Ливии 19 ноября 2011 года и перевезен в Зинтан, где находится под охраной местных властей в засекреченном месте. Ожидается, что сына Каддафи в скором времени перевезут в Триполи. Сейфу аль-Исламу Каддафи предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны в Ливии. Новые власти отказались выдать его Международному Гаагскому суду.