Туристы смогут получить бесплатные визы в Японию

Иностранные туристы, которые собираются посетить три наиболее пострадавшие от цунами префектуры Японии, получат визы бесплатно, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на японский МИД.

За бесплатными визами туристы, отправляющиеся в префектуры Мияги, Иватэ и Фукусиму, смогут обратиться с 15 ноября. Как сообщили в министерстве, эта мера рассчитана на пять лет. Таким образом власти страны рассчитывают увеличить поток туристов, сократившийся на 30% после катастрофических стихийных бедствий и последовавшей за ними аварии на АЭС «Фукусима-1».

Как напоминает NEWSru, ранее сообщалось, что правительство Японии намелено выдать бесплатные авиабилеты 10 тыс. иностранных туристов, решившим посетить страну в период с 1 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года.

Претендентов на бесплатные авиабилеты будут набирать по Интернету, победителей определят после того, как они ответят на ряд несложных вопросов, в частности, о маршруте и времени своего предполагаемого путешествия. Во время пребывания в Японии этих людей попросят вести блоги, где они будут рассказывать о своих впечатлениях.

На программу бесплатных авиабилетов Управление туризма Японии намерено запросить 1,1 млрд. иен - более 14 млн. долларов.

После произошедших в марте катастрофических землетрясений и цунами, а также аварии на АЭС "Фукусима-1" число приезжающих в Японию иностранных туристов упало в апреле на 62,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Постепенно ситуация стала выравниваться, но в августе количество приезжающих в страну из-за рубежа было почти на 32% меньше, чем год назад - примерно 547 тыс. человек. Ранее число иностранных туристов в Японии постоянно росло и превысило в 2010 году 8,6 млн. человек.