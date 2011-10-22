Духовный лидер шиитов пропал в Ливии 33 года назад

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" поздравила ливийский народ с тем, что он "перевернул страницу истории деспотического режима" Муамара Каддафи, и приветствовала "триумфальную победу революции".

"Ливийский народ находится перед лицом исторической возможности провести перемены в своей стране, (он также) должен работать над сохранением своих ресурсов", - говорится в заявлении "Партии Аллаха".

В заявлении "Хезболлы" говорится также, что эта группировка ожидает от новых ливийских властей "точной информации о месте, где находится шиитский имам Муса Садр и двое его сопровождающих".

Духовный лидер ливанских шиитов имам Муса Садр и его спутники - шейх Мохаммад Якуб и ливанский журналист Аббас Бадрэддин бесследно исчезли в 1978 году во время визита в Ливию, куда они прибыли по приглашению Муамара Каддафи, поясняет РИА Новости.

Представители свергнутого ливийского режима отрицали свою причастность к гибели Мусы Садра и его помощников, утверждая, что те живые и здоровые вылетели из Триполи в Рим, и могли стать жертвами "внутришиитской борьбы за власть".

Однако несколько дней назад глава ПНС Абдельхаким Бельхадж заявил, что располагает достоверной информацией, указывающей на то, что тело имама захоронено на ферме к югу от Триполи.

Для прояснения судьбы пропавшего имама в воскресенье в Ливию вылетела ливанская правительственная делегация. Ее члены, как сообщает ливанская газета "Ан-Нахар", намерены обсудить с ПНС подробности проводимого им расследования.