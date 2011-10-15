Обыски в европейских офисах Газпрома подтолкнут Россию к "единой линии"

Россия намерена выработать единую линию поведения в условиях внедрения норм третьего энергетического пакета в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на заседании с членами Совета Безопасности по вопросам международного энергетического сотрудничества.

«В последнее время произошел целый ряд событий, которые побуждают меня поставить этот вопрос в повестку дня Совета Безопасности для того, чтобы руководству нашей страны выработать линию поведения правительства и крупнейших игроков на энергетическом рынке в сотрудничестве с Европой. Я имею в виду так называемую тему «третьего энергетического пакета», по которой мною и моими коллегами в правительстве неоднократно ставился вопрос перед руководством Европейского союза о том, какие последствия будет создавать прямолинейное исполнение соответствующих правил», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что за последнее время произошел целый ряд событий, которые создают проблемы в газовом сотрудничестве.

Д.МЕДВЕДЕВ пояснил, что имеет в виду и их нормативную основу, и договорную основу, и, наконец, организацию этого процесса.

Он поручил министру энергетики Сергею ШМАТКО и председателю правления «Газпрома» Алексею МИЛЛЕРУ представить свои предложения о том, каким образом выстраивать отношения с европейскими партнерами с учетом реализации правил так называемого «третьего энергетического пакета».

При этом Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что РФ будет исполнять все существующие договоры, которые действуют далеко не первый год и всегда были добротной базой энергетического сотрудничества.

«Мы рассматриваем европейские страны как наших очень близких партнеров в этой сфере. У нас очень богатая история отношений в области поставок газа и по нефтяному направлению. И, в общем и целом, мы всегда исходили из того, что существующая юридическая база является оптимальной, серьезной и достаточной», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В «Третьем энергетическом пакете» отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта, или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.