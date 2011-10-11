Кто больше сделал для приближения к ЕС: Ющенко или Янукович?

Сложно ответить, кто из двух президентов больше приблизил Украину к Евросоюзу – «прозападный» Виктор ЮЩЕНКО или «пророссийский» В.ЯНУКОВИЧ.

Об этом сказал руководитель представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ в интервью Институту Горшенина.

«Конечно, плюс Президента ЯНУКОВИЧА в том, что у него есть свое правительство и свое большинство в парламенте. Это означает, что за его заявлениями, вполне вероятно, последуют конкретные действия. Потому что европейская интеграция – это не международная политика, это, прежде всего – изменение внутренних стандартов», - сказал он.

По словам Н.ЛАНГЕ, у В.ЮЩЕНКО же часто было так, что Евросоюз слушал его заявления, но внутри Украины после этого ничего не происходило.

«Поэтому можно констатировать, что реальных законов больше принимается при ЯНУКОВИЧЕ, чем до него. Это неоднозначная ситуация: с одной стороны – очень хорошо, что у Украины сейчас, при ЯНУКОВИЧЕ, есть способность действовать и действительно принимать решения, имплементировать законы, есть политическая воля – например, в сфере скорейшей либерализации визового режима», - отметил он.

При этом эксперт обратил внимание на успехи в этой сфере. «Можно дискутировать о конкретных разделах этих законов, но они принимаются и процесс продвигается. До этого мы несколько лет наблюдали в Украине фазу, когда, к сожалению, ничего не двигалось. Другая сторона этой способности действовать – дефицит правового государства и демократии, с которыми надо бороться», - сказал Н.ЛАНГЕ.

Кроме того, в ходе интервью он выразил мнение, что со стороны выглядит так, как будто в Украине очень много всего происходит. «Но на самом деле важных событий очень мало. Каждый день какой-то новый скандал – это больше похоже не на политику, а на спорт. И даже журналисты пишут о политике, как о спорте: ЯНУКОВИЧ забил гол, ТИМОШЕНКО забила гол. Но если проанализировать то, какие законы принимаются, как реально меняется жизнь в стране, то существенных продвижений не заметно», - сказал Н.ЛАНГЕ.