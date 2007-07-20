Минобороны Грузии переехало в здание старого штаба российских войск

Министерство обороны Грузии переехало в новое здание, где ранее располагался штаб Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), выведенный с грузинской территории в конце 2006 года, сообщает агентство Новости-Грузия.

19 июля состоялась церемония открытия нового здания Минобороны Грузии. На церемонию были приглашены президент, депутаты парламента, члены правительства, представители дипломатического корпуса.

В здании, где ранее располагалось министерство обороны, и которое находится по соседству с новым зданием, останется Объединенный штаб Вооруженных сил Грузии.