Следующий саммит СНГ пройдет в Туркменистане

Участники саммита Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое проходил в Душанбе (Таджикистан) поддержали предложение Президента Туркменистана провести следующее заседание Совета СНГ в Ашхабаде в первой декаде ноября 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины, который принимал участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Во время заседания Совета глав государств СНГ в узком кругу его участники, в частности, заслушали Заявление глав государств СНГ в связи с 20-летием его создания, а также Аналитический доклад об итогах деятельности Содружества за 20 лет, задачи на перспективу.

Кроме того, было принято решение, что с 1 января 2012 года председательство в органах СНГ примет Туркменистан.

Справка УНИАН. Содружество Независимых Государств создано в соответствии с Соглашением о СНГ от 8 декабря 1991 года между Беларусью, Россией и Украиной. 21 декабря 1991 Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина подписали Протокол к этому Соглашению, в соответствии с которым все эти государства стали государствами-основателями СНГ. 22 января 1993 года государства-основатели СНГ, кроме Туркменистана и Украины, подписали Устав СНГ, а в декабре 1993 года к ним присоединилась Грузия. 18 августа 2008 года начался, а 18 августа 2009 года завершился процесс выхода из СНГ Грузии. Таким образом, сейчас в состав СНГ входят 11 стран-участниц. Украина не является членом СНГ, поскольку не подписала его Устав. По своему статусу Украина - одна из стран-основательниц, страна-участница СНГ.