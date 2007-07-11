США закроют пять военных баз в Германии

США планируют закрыть пять военных баз в Германии в рамках плана по выводу войск и реорганизации структуры базирования американских войск за рубежом. Как отмечает Пентагон, к 2009 г. часть американских баз будет закрыта, а часть - передана правительству Германии, передает Associated Press.

Американские войска покинут базу в Мангейме уже в сентябре. Базы в городах Бюдинген и Гельнхаузен будут переданы немецкому правительству в 2008 г. В 2009г. планирует закрыть базы в городах Дармштадт и Ханау.

Закрытие американских военных баз в Германии является частью плана по передислокации войск США, в данный момент базирующихся за рубежом. Закрытие пяти упомянутых баз затронет в общей сложности более 500 человек.