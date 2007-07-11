Чехи не успевают записывать всех, кто хочет уехать через Донецк

Генеральное консульство Республики Чехия в Донецке из-за наплыва желающих открыть долгосрочную визу сроком на 90 дней ведет запись на месяц вперед.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Генеральный консул Республики Чехия в Донецке Антонин МУРГАШ.

"Заявители на долгосрочную визу с пребыванием свыше 90 дней записываются по телефону на конкретный день и время. Однако, желающих такое количество, что уже сегодня мы записываем на месяц вперёд", - сказал А.МУРГАШ.

По его словам, основное число клиентов визового отдела Генконсульства составляют желающие получить рабочую визу.

"Опыт первых недель работы визового отдела Консульства показывает интерес, прежде всего, к получению разрешения на долгосрочное пребывание с целью работы в Чехии", - отметил А.МУРГАШ.

При этом он констатировал пока "достаточно умеренный интерес туроператоров" к возможности открыть туристические визы для своих клиентов.

Как сообщал УНИАН, Генконсульство Чехии в Донецке начало работу 18 июня 2007 года. Его услугами могут воспользоваться жители Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областей, а также Автономной Республики Крым.