К Японии приближается мощный тайфун
08:46, 03 августа 2011Мир
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Девятый по счету в этом сезоне
К югу Японского архипелага приближается очередной тайфун.
Власти предупреждают население префектуры Окинавы и ряда префектур на западном и восточном побережье страны об опасности, передает ИТАР-ТАСС.
По данным Национального метеорологического управления, уже в ближайшие сутки на южные острова Японии обрушатся сильные шквалистые ветры и волны высотой до десяти метров.
Девятый по счету в этом сезоне и "очень мощный”, по определению синоптиков, тайфун, скорость ветра в эпицентре которого достигает 45 метров в секунду, сейчас находится в 190 километрах к юго-востоку от острова Минамидайтодзима.
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