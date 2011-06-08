Обама: США решили большую часть стратегических задач в Афганистане

США решили большую часть стратегических задач в Афганистане, заявил президент США Барак Обама на записи интервью нескольким телекомпаниям.

"Мы уничтожили Усаму бен Ладена, разбили "Аль-Каиду", стабилизировали ситуацию в большей части Афганистана до такой степени, что "Талибан" не сможет усилить позиции..., и, таким образом, сейчас настало время признать, что мы добились выполнения большей части задач миссии. Также настало время для афганцев взять на себя ответственность за ситуацию в стране", - цитирует РИА "Новости".

Фрагменты интервью, готовящего к эфиру, были опубликованы во вторник.