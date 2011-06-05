Обнародованы экзит-полы на выборах мэра Кишинева

На состоявшихся в воскресенье выборах мэра Кишинева 52,7% голосов набрал нынешний мэр молдавской столицы, 32-летний зам главы Либеральной партии Дорин Киртоаке, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Центром социологических исследований CBS AXA по заказу телекомпании PublikaTV.

На втором месте представитель оппозиционной Партии коммунистов Игорь Додон с 41% голосов.

На выборах в муниципальный совет кандидаты от коммунистической партии набрали 40,3%, Либеральной - 37,7%, Либерально-демократической - 15,4%, Демократической - 3,1%.

Если результаты экзит-пола будут соответствовать окончательным итогам выборов, то второго тура выборов мэра не потребуется.