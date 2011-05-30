В Ирак привезли украинскую военную технику

Генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Дмитрий САЛАМАТИН подчеркивает, что военный контракт с Ираком выполняется своевременно и качественно.

Как сообщили УНИАН в концерне, в городе Севастополь на местном авиаремонтном заводе «Укроборонпрома» завершен ремонт двух вертолетов Ми-8Т, принадлежащих армейской авиации сухопутных войск Республики Ирак. Украинская и иракская стороны подписали соответствующий акт технической инспекции и приемки. В ближайшее время вертолеты будут отгружены заказчику.

Кроме того, Д.САЛАМАТИН сообщил, что в порт Ум-Касср Республики Ирак прибыл корабль с украинской военной техникой. С 29 мая там продолжается разгрузка 26 БТР-4, а также машин технического обслуживания и тренажеров для экипажей, произведенных в Украине в рамках иракского контракта.

«Решение о создании Государственного концерна «Укроборонпром» позволило улучшить управляемость предприятий отрасли. Мы сняли ключевые риски, и сегодня важный для Украины контракт с Ираком выполняется своевременно и качественно», - подчеркнул Д.САЛАМАТИН.

В ведомстве напоминают, что в конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 БТР-4 на общую сумму 457,5 млн. дол. Также иракская сторона заказала в Украине 6 самолетов АН-32Б.