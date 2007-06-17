Амазонка будет самой длинной рекой в мире

Бразильские ученые принявшие участие в экспедиции в Перу, получили доказательства того, что главная река Южной Америки - Амазонка является самой протяженной рекой в мире, передает Би-би-си.

Амазонка официально признана самой полноводной рекой, но по длине она всегда стояла на втором месте после протекающего в Египте Нила.

Как сообщили ученые, в ходе экспедиции удалось обнаружить новую начальную точку Амазонки. Она находится в горах на юге Перу, а не на севере страны, как считалось ранее. В результате, по мнению ученых, длина Амазонки составляет 6 тыс. 800 км по сравнению с 6 тыс. 695 км Нила. Ученым еще предстоит выбрать одну из двух точек, которые потенциально могут являться источником Амазонки. Но, по их словам, при любом выборе Амазонка будет считаться самой длинной рекой в мире.

В мире давно уже идут споры о том, какая из рек является самой протяженной, и утверждения бразильских ученых только подхлестнут эту дискуссию. Точное измерение длины реки зависит от верного определения ее истока и устья.