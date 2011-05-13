ЕС вернется к паспортному контролю на внутренних границах?

Министры ЕС хотят сохранить свободу передвижений в Шенгенской зоне, хотя и не исключают возможности временного восстановления пограничного контроля в случае значительного притока нелегальных мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, к таким выводам пришли министры по вопросам юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС на заседании 12 мая в Брюсселе.

«Была четкая позиция каждого министра: свобода передвижения людей – одно из ключевых достижений Союза, и мы должны поддержать и охранять ее», - заявил на финальной пресс-конференции министр внутренних дел председательствующей в ЕС Венгрии Сандор ПИНТЕР.

Вместе с тем большинство министров поддержали предложенный Еврокомиссией план, предусматривающий, в том числе, возможность временного возобновления пограничного контроля на внутренних границах ЕС, как последнего инструмента в случае значительного притока мигрантов через одну из внешних границ ЕС.

«Очень широкий консенсус, если не сказать единогласие, было достигнуто относительно предложений Комиссии», - заявил министр внутренних дел Франции Клод ГЕАН.

Против предложений Еврокомиссии выступил только Кипр. Бельгия, Испания и Мальта также высказали определенные замечания к предложениям.

«Некоторые страны говорят, что нам нужно восстановить пограничный контроль. Это, конечно же, неправильный ответ», - заявил министр по вопросам миграции Бельгии Мальхиор ВАТЛЕ.

Он отметил, что ЕС должен наоборот сконцентрировать внимание на решении вопроса возврата нелегальных мигрантов в их страны происхождения, а также усиливать пограничный контроль с третьими странами.

Как сообщал УНИАН, предложение о пересмотре Шенгенского соглашения с целью разрешения временного восстановления пограничного контроля было выдвинуто Италией и Францией в конце апреля на фоне прибытия в Италию 25 тыс. мигрантов из Туниса.