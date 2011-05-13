Ливийские оппозиционеры представили свой план в Вашингтоне
01:06, 13 мая 2011Мир
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Сегодня встреча в Белом доме
Лидер ливийской повстанческой организации - Национального переходного совета - представил в Вашингтоне план демократических преобразований после свержения режима Муамара Каддафи, сообщает Радио Свобода.
Махмуд Джабриль выступил перед учёными в Вашингтоне. Он заявил, что лидеры оппозиционных сил намерены созвать конгресс представителей всех регионов Ливии - для избрания конституционной комиссии.
По словам Джабриля, новая конституция Ливии может быть поставлена на голосование в ходе референдума, который проводился бы в присутствии наблюдателей ООН. После этого будут проведены президентские, а затем - парламентские выборы.
В пятницу намечена встреча Джабриля с представителями Белого дома.
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