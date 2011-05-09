Парламент Грузии может признать геноцид черкесского народа

Грузинский парламент может признать геноцид черкесского народа, сообщает Грузия Online.

«Черкесские объединения по всему миру продолжают обращаться к парламенту Грузии с просьбой признать геноцид черкесского народа, совершенный Россией в ходе русско-черкесской войны (более известная как Кавказская 1763-1864 гг.)», – говорится в сообщении.

В парламент Грузии свои обращения уже направили черкесские объединения Израиля и Германии. С просьбой о признании геноцида черкесского народа обратилось к законодательному органу и кабардино-балкарское региональное общественное движение "Адыгэ Хэкужь – Черкесия".

«...В результате этой войны, длившейся более ста лет, черкесы – один из самых многочисленных народов Кавказа, потерял свою родину – Черкесию, и оказался рассеянным более чем в пятидесяти странах мира. Сегодня на Кавказе проживает около 1/10 численности всех черкесов мира, да и они искусственно разделены территориально и административно.

По сегодняшний день, трагедия, произошедшая с нашим народом, не получила правовой оценки, а наш народ до сих пор не имеет возможности обрести Родину и жить на ней единой нацией.

Мы надеемся, что Парламент Грузии признает геноцид черкесов, что станет исходной точкой реализации вековой мечты нашего народа о воссоединении на исторической Родине», – говорится в обращении кабардино-балкарских черкесов, подписанном председателем "Адыгэ Хэкужь – Черкесия", членом координационного совета черкесских общественных организаций России Абубекиром Мурзакановым, которое цитирует Грузия Online.

8 мая состоялась встреча министра по делам диаспоры Грузии и председателя Черкесского конгресса Израиля. Речь шла, в основном, о сотрудничестве грузинских и черкесских организаций в Канаде, США, а также в России. Министр сообщил, что у черкесского вопроса сформировалось довольно мощное лобби в грузинском парламенте.