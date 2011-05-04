Барак Обама: фотография убитого бен Ладена слишком страшная
21:04, 04 мая 2011Мир
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В публикации отказано
Президент США Барак Обама сообщил, что Белый дом принял решение не обнародовать фотографию убитого Усамы бен Ладена, сообщает Би-би-си.
Во время интервью телеканалу CBS американский президент объяснил такое решение тем, что на снимке запечетлена страшная картина, и эта фотография может вызвать всплеск негативных реакций.
Ранее Белый дом заявлял, что рассматривает возможность публикации фотографии в качестве доказательства смерти лидера "Аль-Каиды".
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