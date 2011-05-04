Барак Обама: фотография убитого бен Ладена слишком страшная

Президент США Барак Обама сообщил, что Белый дом принял решение не обнародовать фотографию убитого Усамы бен Ладена, сообщает Би-би-си.

Во время интервью телеканалу CBS американский президент объяснил такое решение тем, что на снимке запечетлена страшная картина, и эта фотография может вызвать всплеск негативных реакций.

Ранее Белый дом заявлял, что рассматривает возможность публикации фотографии в качестве доказательства смерти лидера "Аль-Каиды".