Гаагский суд выдаст ордер на арест Каддафи и его сына

Международный уголовный суд в Гааге на этой неделе выдаст ордер на арест пятерых членов ливийского правительства, в том числе самого лидера Джамахирии Муамара Каддафи и его старшего сына Сейф аль-Ислама, сообщает телеканала Al Arabiya, в распоряжение которого попал доклад главного прокурор суда Луиса Морен-Окампо.

Также, скорее всего, в ордере на арест будут фигурировать имена экс-главы МИД Ливии Мусы Кусы, бежавшего в Великобританию и директора службы внешней безопасности Ливии Абу Зейд Омар Дурдаха, который, возможно, скрывается сейчас в Тунисе.

Ранее Газета.ру сообщала, что Международный уголовный суд в Гааге имеет доказательства того, что правительство Ливии, прежде чем в стране вспыхнула гражданская война, планировало подавлять недовольства, прибегая к убийствам граждан.

Ожидается, что Морен-Окампо представит свой доклад Совету Безопасности ООН в четверг.