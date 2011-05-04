Боксер готовил бомбу для газеты, где была карикатура на Мухаммеда
01:55, 04 мая 2011Мир
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Уроженца Чечни обвиняют в Дании
В Дании уроженцу Чечни боксеру Лорсу Дукаеву предъявлены обвинения в террористической деятельности, сообщает Радио Свобода.
Следствие подозревает его в организации взрыва в редакции датской газеты, опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда.
Дукаев якобы хотел отправить в редакцию посылку с бомбой. Когда он собирал взрывное устройство, бомба неожиданно сработала. Это произошло в отеле Копенгагена. Тогда кроме предполагаемого террориста никто не пострадал.
Обвиняемому, который в последнее время жил в Бельгии, грозит пожизненное заключение.
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