Боксер готовил бомбу для газеты, где была карикатура на Мухаммеда

В Дании уроженцу Чечни боксеру Лорсу Дукаеву предъявлены обвинения в террористической деятельности, сообщает Радио Свобода.

Следствие подозревает его в организации взрыва в редакции датской газеты, опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда.

Дукаев якобы хотел отправить в редакцию посылку с бомбой. Когда он собирал взрывное устройство, бомба неожиданно сработала. Это произошло в отеле Копенгагена. Тогда кроме предполагаемого террориста никто не пострадал.

Обвиняемому, который в последнее время жил в Бельгии, грозит пожизненное заключение.