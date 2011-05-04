Члены семьи бен Ладена находятся "в надежных руках"

Члены семьи уничтоженного в Пакистане Усамы бен Ладена находятся "в надежных руках" и за ними следят должным образом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пакистанского МИД.

"Были подняты вопросы о местонахождении членов семьи Усамы бен Ладена. Все они (родственники) в надежных руках, и за ними следят в соответствии с законом. Некоторые из них нуждались в медицинской помощи и получили ее в лучших медучреждениях, насколько это было возможно", - приводит агентство выдержки из заявления.

Как отмечается в документе, родители бен Ладена затем будут отправлены на родину - в Саудовскую Аравию.

Армейский спецназ США уничтожил бен Ладена в ночь на понедельник в укрепленном доме в районе города Абботабад, примерно в 50 километрах от пакистанской столицы Исламабада. Бен Ладен был застрелен в голову при попытке сопротивления. ДНК-тест подтвердил личность. Всего в доме были убиты четыре человека. Предположительно, один из убитых был сыном бен Ладена.