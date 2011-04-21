Сын Каддафи: эра Джамахирии окончена
05:00, 21 апреля 2011Мир
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"Ливия уже никогда не будет прежней"
Правительство Ливии одержит верх над повстанцами, пытающимися свернуть режим Муаммара Каддафи, заявил в интервью телеканалу Al Arabiyа сын ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи.
"Когда мятежники потерпят поражение, в силу вступит новая конституция, она уже готова, - цитирует РосБизнесКонсалтинг. - Ливия уже никогда больше не будет прежней. Эра Джамахирии окончена".
По словам С.Каддафи, нынешняя ситуация в стране складывается благоприятно для М.Каддафи и его приверженцев.
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