Сын Каддафи: эра Джамахирии окончена

Правительство Ливии одержит верх над повстанцами, пытающимися свернуть режим Муаммара Каддафи, заявил в интервью телеканалу Al Arabiyа сын ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи.

"Когда мятежники потерпят поражение, в силу вступит новая конституция, она уже готова, - цитирует РосБизнесКонсалтинг. - Ливия уже никогда больше не будет прежней. Эра Джамахирии окончена".

По словам С.Каддафи, нынешняя ситуация в стране складывается благоприятно для М.Каддафи и его приверженцев.