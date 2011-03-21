Число жертв катастрофы в Японии может превысить 18 тысяч человек

Число жертв недавнего катастрофического землетрясения и вызванного им цунами в Японии может превысить, по оценкам полиции, 18 тысяч.

Подтвержденное число погибших составляет сейчас 8,5 тысяч человек, около 13 тысяч считаются пропавшими без вести, сообщает радио «Свобода».

Инженеры продолжают попытки не допустить перегрева ядерных реакторов на АЭС "Фукусима-Дайичи", пострадавшей в результате стихийного бедствия. Сообщается о растущем давлении в одном из энергоблоков и опасности новой утечки радиации.

По данным властей, незначительные для здоровья людей следы радиации обнаружены в некоторых овощах, молоке и водопроводной воде.

Эксперты Всемирного банка считают, что на ликвидацию последствий катастрофы в Японии уйдет около пяти лет, а финансовые затраты составят примерно 235 миллиардов долларов.