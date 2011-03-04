ВВС Ливии возобновили бомбардировку города, который контролирует оппозиция

ВВС Ливии, верные Муамару КАДДАФИ, возобновили сегодня утром бомбардировку ливийского города-порта Марса-Брега, находящегося под контролем оппозиции.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на информацию, прозвучавшую в эфире телеканала «Аль-Арабия».

Накануне сын М.КАДДАФИ Саиф аль-Ислам подтвердил, что ВВС наносят удары по городу Марса-Брега. При этом он заявлял, что цель этих ударов – не убивать, а лишь напугать местных жителей. «Задача была в том, чтобы вселить в них страх», – пояснил он в интервью британскому телеканалу Sky News.

Жители города, находящегося под контролем сторонников оппозиции, объявили, что в результате авиаударов в четверг погибли минимум 12 человек, отмечает «Газета.ру».