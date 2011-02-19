В Дрездене полиция разгоняла столкновения газом и водометами

В Дрездене на митинге неонацистов, посвященном 66-й годовщине массированной бомбардировки города авиацией союзников, произошли столкновения с группой противников ультраправых.

Как передает Немецкая волна, для того, чтобы не допустить массовых драк между неонацистами и левыми, местной полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Представители местной полиции уточнили, что в массовых акциях в Дрездене примут участие до 20 тысяч человек; около 4 тысяч из них - неонацисты, остальные - их противники. Для предотвращения столкновений между двумя группами на улицах Дрездена дежурят около 5 тысяч полицейских. По некоторым данным, несколько участников манифестаций задержаны.

Митинг неонацистов 19 февраля 2011 года приурочен к 66-й годовщине массированной бомбардировки Дрездена авиацией союзников. Немецкие ультраправые считают годовщину бомбардировки "днем памяти"; в ходе митинга, санкция на который была дана властями, скандируют ксенофобские лозунги.

С целью срыва акции неонацистов в Дрезден прибыли сторонники движения Левой партии Германии, активисты правозащитных и антифашистских движений.

Отметим, что год назад аналогичная акция ультраправых была фактически сорвана. 13 февраля 2010 года более 15 тысяч жителей Дрездена выстроились живой цепью и сорвали траурное шествие неонацистов по случаю 65-летия бомбардировки города.